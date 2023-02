Le plan fou du Qatar avec ce projet hallucinant

Pierrick Levallet

Arrivé au PSG en 2011, le Qatar aimerait débarquer également en Premier League. Dans cette optique, QSI envisagerait de faire une offre pour le rachat de Manchester United. Cependant, les règlements de l'UEFA pourraient plomber les plans du Qatar. Mais plusieurs solutions seraient envisagées en interne.

Après avoir racheté le PSG en 2011 et avoir fait basculer le club de la capitale dans une autre dimensions, Qatar Sports Investments entendrait bien se faire une place en Premier League. Dans cette optique, RMC Sport a annoncé que le Qatar allait faire une offre dans les prochains jours pour racheter Manchester United, que la famille Glazer détient depuis 2005.

Le Qatar veut rêver plus grand après le PSG https://t.co/tx13NOfaTZ pic.twitter.com/vkxOuYOtzp — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

QSI plombé par l’UEFA et le PSG pour le rachat de Manchester United

Mais comme révélé par AS , les règlement de l’UEFA empêcherait le PSG et Manchester United de s’affronter dans la même compétition si les deux clubs appartiennent à QSI. Leur cohabitation serait donc impossible, puisque les deux équipes ont de grandes aspirations en Ligue des champions.

Le Qatar cherche des solutions

Dans cette optique, le média espagnol indique que QSI chercherait des solutions pour remédier à ce problème. Le Qatar songerait ainsi à investir seulement partiellement dans Manchester United. Il serait également possible que ce soit QIA (Qatar Investment Authority), et non QSI, qui fasse l’offre à la famille Glazer. Enfin, des investisseurs privés de la famille royale qatarie seraient envisagés pour dégainer une proposition pour le rachat de Manchester United. Mais avec cette dernière solution, Nasser Al-Khelaïfi (le président de QSI et du PSG) serait totalement écarté du projet. À suivre...