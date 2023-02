Le PSG lui a fait vivre un «rêve d’enfant»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Opposé au Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG a perdu la première manche à domicile (0-1). Comme lors de la finale il y a trois ans, c’est Kingsley Coman qui a marqué pour le club bavarois. Le joueur formé au PSG est revenu sur sa célébration toute en retenue et son grand retour au Parc des Princes.

Le scénario est le même qu’il y a trois ans, en finale de la Ligue des Champions. Battu 1-0 par le Bayern Munich, le PSG a été crucifié par un but de Kingsley Coman, joueur formé à Paris. Un crève-cœur pour le club de la capitale qui n’avait pas pu retenir l’international français, désireux d’aller voir ailleurs pour grappiller du temps de jeu. Depuis 2015 maintenant, Kingsley Coman fait les beaux jours du Bayern Munich et pour la seconde fois de sa carrière, il a marqué face au PSG.

«C’est compliqué de célébrer»

« C’est très particulier, c’est un club où j’ai grandi, c’est ma ville, la ville où je suis né, c’est compliqué de célébrer ici mais à la fin on est quand même très contents de la victoire », a expliqué Coman dans des propos relayés par RMC Sport , profitant surtout du succès important du Bayern : « Une victoire à l’extérieur c’est toujours bon à prendre. Vu la physionomie du match, on aurait peut-être voulu plus au début, après c’était plus compliqué à la fin donc on va se contenter du 1-0. Mon but ? C’est quelque chose qu’on travaille beaucoup à l’entraînement, après il me met vraiment une balle parfaite et j’ai un peu de réussite, je la prends bien fort et le gardien a du mal ».

Mercato : Une star du PSG confirme les doutes pour son avenir https://t.co/IZwlA9XIJ3 pic.twitter.com/ciWaF9D7EZ — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

«Ça sera encore très serré»