Une star du PSG fait une boulette et se fait immédiatement reprendre de volée

Thibault Morlain

Le PSG partira donc avec un retard d'un but sur le Bayern Munich pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions. En effet, ce mardi, les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés contre les Bavarois (0-1). Après la rencontre, Sergio Ramos a livré son analyse en vue de la seconde manche et les propos de l'Espagnol ne sont pas passés inaperçus. Explications.

Au terme d'une performance bien terne, le PSG s'est donc incliné face au Bayern Munich (0-1). Un but à l'extérieur qui n'est désormais plus si grave depuis la fin de la règle. Il faudra néanmoins s'imposer au retour pour le PSG, à l'Allianz Arena, pour espérer passer en quarts de finale de la Ligue des Champions.

Le PSG agit en secret, un pacte a été conclu avec Mbappé https://t.co/ZkNF3bzIh7 pic.twitter.com/esXLbLPGtd — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

« Le but à l'extérieur est terminé et au final, ce résultat nous avantage »

Après la défaite du PSG, Sergio Ramos s'est confié à Movistar+ . Et l'Espagnol a souligné l'importance de la fin de la règle du but qui compte double à l'extérieur : « C'est un résultat très négatif, très mauvais, mais ce n'est pas la fin du monde. Le but à l'extérieur est terminé et au final, ce résultat nous avantage. Nous n'avons besoin que d'un but pour revenir à égalité ».

La réponse tombe pour Ramos

Mais voilà, Sergio Ramos a immédiatement été repris suite à cette sortie. En effet, sur les réseaux sociaux, ils ont été nombreux à répondre au joueur du PSG que même avec la règle du but à l'extérieur qui compte double, le club de la capitale n'aurait quand même eu besoin que d'une seule réalisation au retour pour revenir à égalité.