Incroyable, une star a snobé Messi après la Coupe du monde

Pierrick Levallet

En décembre dernier, Lionel Messi a réalisé son grand rêve de remporter la Coupe du monde. À 35 ans, La Pulga a tout gagné dans sa carrière. Naturellement, les hommages ont été nombreux pour l'Argentin après le Mondial au Qatar. Mais Gerard Piqué, ancien défenseur du FC Barcelone et coéquipier de Lionel Messi, ne l'a pas félicité.

À 35 ans, Lionel Messi ne rêvait plus que d’une chose dans sa carrière. La Pulga voulait remporter la Coupe du monde avant de mettre un terme à sa carrière. Au Qatar, l’Argentin était donc en mission. La star du PSG a brillé lors de ce Mondial, et est parvenu à ajouter cette Coupe du monde à son palmarès. Suite à ce sacre, les hommages ont plu sur Lionel Messi.

«Tu vas avoir mal» : Lionel Messi sème la terreur https://t.co/gOBAspqY2L pic.twitter.com/vCoBN39aZw — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

Neymar, Ronaldo, Pelé... Le Brésil s’est enflammé pour Messi

« Félicitations mon frère » a lancé Neymar sur ses réseaux sociaux. « Félicitations à l’Argentine ! Diego (Maradona) sourit certainement actuellement » a écrit Pelé. Même le Brésilien Ronaldo y est allé de son petit mot. « Ce gars joue tellement bien qu’il dépasse toute rivalité, même une rivalité historique comme celle entre le Brésil et l’Argentine » a confié R9 . Mais Gerard Piqué, lui, n’est pas allé féliciter son ancien coéquipier.

Piqué n’a pas félicité l’Argentine