Le PSG abandonné par le Qatar, une annonce inquiétante est lâchée

Alors que le Qatar a racheté le PSG en 2011, les Qataris prennent le pouvoir dans d’autres clubs. Il y a quelques mois, des parts de Braga ont été rachetées et aujourd’hui, du côté de Doha, on a un autre rêve : prendre le pouvoir à Manchester United. Cela serait alors un énorme coup pour les Qataris, mais voilà que pour le PSG, cela pourrait avoir de terribles conséquences. Explications.

Après le PSG, l’Emir du Qatar s’est fixé un énorme objectif : racheter Manchester United. Grand fan des Red Devils, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani est en course pour prendre les commandes du club anglais. Mais voilà que pour le PSG, cela pourrait ne pas être une très bonne nouvelle puisque désormais, la priorité des Qataris pourrait aller vers Manchester United.

Le PSG, un futur « club de L1 » ?

Tandis que Manchester United pourrait donc être privilégié par le Qatar, les investissements pourraient alors se réduire au PSG. Et le pire est envisagé pour le club de la capitale. Pour L’Equipe , une source assure : « Si le Qatar rachète Manchester United, il y a des chances qu'il se montre moins généreux avec le PSG et qu'il en fasse un club de L1 et non plus une formation taillée pour remporter la Ligue des champions ».

Le Qatar plus heureux en France ?

De plus, le quotidien sportif précise qu’en privé, les Qataris regretteraient le manque de gratitude à l’égard de ce qu’ils ont pu faire pour le football. Un sentiment encore plus renforcé avec les différentes affaires auxquelles Nasser Al-Khelaïfi est mêlé. La fin d’une ère au PSG ?