Neymar mis dehors par le PSG, il pousse en coulisses pour son transfert

Considéré comme intransférable au cours de ses premières années dans la capitale, et ce malgré ses envies de départ, Neymar a perdu son statut d’intouchable au PSG. Le club verrait d’un bon œil le transfert de son numéro 10 à l’issue de la saison, comme ce fut déjà le cas l’été dernier. Chelsea avait notamment coché son nom, sur insistance de Thomas Tuchel.

Si Neymar a été retenu par le PSG au cours des dernières années, et ce malgré la volonté du principal intéressé de retrouver le FC Barcelone, la situation a bien évolué depuis. À Paris, Neymar agace, au point que son départ serait plus que jamais espéré. Selon Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi et Todd Boehly, propriétaire de Chelsea, ont déjeuné ensemble mardi dans un grand hôtel de Paris pour évoquer plusieurs sujets, dont un transfert de Neymar. Un intérêt de la formation londonienne qui n’est pas nouveau.

Neymar vers Chelsea ?

En effet, l’intérêt de Chelsea avait déjà filtré l’été dernier lorsque le PSG envisageait de se séparer de Neymar après la prolongation de Kylian Mbappé. Un transfert qui aurait pu permettre à l’ancien crack du Barça de retrouver Thomas Tuchel, alors sur le banc des Blues .

Tuchel voulait retrouver Neymar