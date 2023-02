Ça vire au fiasco pour ce joueur de l’OM

Pierrick Levallet

Arrivé à l'OM l'été dernier, Eric Bailly ne s'est pas vraiment relancé. L'Ivoirien est prêté par Manchester United. Mais jusqu'à présent, le défenseur central de 28 ans n'a pas vraiment convaincu. Un avenir sur le long terme à l'OM à l'issue de la saison semble se compliquer. Et son avenir devient de plus en plus flou.

L’été dernier, l’OM a mené un mercato plutôt intéressant, recrutant plusieurs joueurs pour construire une équipe à l’image d’Igor Tudor. Pablo Longoria a notamment fait venir Eric Bailly en prêt en provenance de Manchester United. Le défenseur central de 28 ans n’était plus désiré chez les Red Devils et comptait ainsi se relancer sur la Canebière.

Ce transfert qui peut donner des regrets à l'OM https://t.co/P3Cv5JUBBA pic.twitter.com/rgJA39eq9D — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

Bailly n’y arrive pas à l’OM

Mais depuis qu’il est arrivé en France, les choses ne vont pas mieux pour Eric Bailly. Jusqu’à présent, l’Ivoirien n’a disputé que 13 matchs sous les ordres d’Igor Tudor, avec seulement trois titularisations en Ligue 1. Sa longue suspension après son carton rouge reçu face à Hyères en Coupe de France n’a pas arrangé les choses. De ce fait, son avenir demeure plutôt incertain.

Quel avenir pour Bailly en fin de saison ?