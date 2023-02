Zidane au PSG ? Une discussion à venir avec Mbappé

Thibault Morlain

Christophe Galtier plus que jamais critiqué au PSG, il est à nouveau question d'une arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du club de la capitale. Après avoir dit non au Qatar, Zizou acceptera-t-il cette fois ? Zidane aurait quelques doutes à propos du PSG et l'un d'eux concernerait Kylian Mbappé.

Alors que le PSG est mal parti pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions, cette situation place Christophe Galtier dans une position bien délicate. Moins d'un an après son arrivée au Parc des Princes, l'entraîneur parisien voit déjà son poste est remis en question. L'hypothèse Zinedine Zidane revient d'ailleurs sur la table, lui qui a vu son rêve s'envoler avec la prolongation de Didier Deschamps en équipe de France.

PSG : Il en remet une couche, Neymar encore attaqué https://t.co/vPsDLSi5pM pic.twitter.com/c1ErztYNGm — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

Les doutes de Zidane pour le PSG

Verra-t-on donc enfin Zinedine Zidane sur le banc du PSG ? Selon les derniers échos en provenance d'Espagne, le Qatar ne lâcherait rien avec l'ancien entraîneur du Real Madrid. Oui mais voilà, selon les informations d' Ok Diario , Zidane aurait certains doutes avant de donner son aval pour débarquer au PSG.

Le cas Mbappé interroge...