Un joueur rêve de signer au PSG, il se fait calmer

En fin de contrat avec le PSG, Xavi Simons avait décidé de s'engager avec le PSV Eindhoven l'été dernier. Un choix payant compte tenu de ses performances depuis le début de la saison, qui lui ont valu une convocation à la Coupe du monde avec les Pays-Bas. Et cela ne passe pas inaperçu du côté du PSG qui envisagerait de lever son option de rachat, ce qui ne serait d'ailleurs pas pour déplaire à Xavi Simons. Mais Marco Van Basten et Ruud Gullit estiment que ce serait une très mauvaise idée.

Arraché au FC Barcelone en 2019, Xavi Simons a grandi au PSG, mais pas suffisamment pour s'offrir une place régulière en équipe première. Résultat, alors que son contrat s'achevait l'été dernier, le Néerlandais a décidé de rejoindre le PSV Eindhoven où il réalise une fabuleuse saison qui pourrait même convaincre le PSG de lever son option de rachat. Et ces derniers jours, Xavi Simons reconnaissait que sa vie parisienne lui manquait : « La France me manque. La ville de Paris est incroyable, c'est vraiment une métropole. Cela me manque aussi un peu car Eindhoven est beaucoup plus calme ». Mais les légendes du football néerlandais estiment que Xavi Simons ne doit pas retourner au PSG, à commencer par Marco Van Basten.

Mercato : Ce transfert qui va donner de gros regrets au PSG https://t.co/ggWy9TgHju pic.twitter.com/0HlVI1ahPi — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

«J'aimerais le voir jouer en Eredivisie pendant deux années supplémentaires»

« S'il reste comme ça, il reviendra dans l'équipe nationale, c'est un grand talent. Mais il faut rester calme. Il est passionnant, mais j'aimerais le voir jouer en Eredivisie pendant deux années supplémentaires. Je veux voir s'il peut continuer à exceller. Et ensuite, il pourra passer à l'étape suivante. Je lui dirais : fais en sorte de faire une telle impression que dans trois ans, les grands d'Europe ne pourront plus t'ignorer. Il doit passer par des moments difficiles et devenir un grand champion. Il doit faire le meilleur choix de carrière et, surtout, jouer beaucoup de football », lance l'ancien buteur de l'AC Milan dans l'émission Rondo de Ziggo Sports . Un avis partagé par Ruud Gullit.

«Laissez-le jouer au football et s'amuser»