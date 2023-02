Alerte au PSG, il réclame un départ de toute urgence

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Battu par le Bayern Munich mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG s’engouffre dans sa crise sportive et enchaine les défaites, la troisième en moins d’une semaine. Un constat accablant pour Christophe Galtier, dont le départ est déjà réclamé par certains observateurs comme Daniel Riolo.

Recruté par le PSG l’été dernier suite au refus de Zinedine Zidane comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité au mois de juin, Christophe Galtier était censé faire enfin franchir un cap au club de la capitale sur la scène européenne. Mais force est de constater que cet objectif est bien mal embarqué, puisque le PSG a chuté mardi soir face au Bayern Munich en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (0-1) et traverse même une grosse crise sportive dans son ensemble.

Kylian Mbappé a choqué le vestiaire du PSG https://t.co/IPRpXrGeqS pic.twitter.com/9RvvQbvXOp — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

Galtier ne se sent pas menacé

Malgré ce contexte particulièrement délicat, Christophe Galtier affiche une certaine sérénité quant à son avenir au PSG, et ne se sent aucunement menacé par sa direction pour le moment : « Non, pas du tout. Je ne suis pas dans la peau d'un entraîneur qui joue sa saison sur la double confrontation contre le Bayern Munich », a indiqué l’entraîneur du PSG mardi au micro de Canal +. Et pourtant, les observateurs grondent…

« Il doit quitter le club au plus vite »