Il l'annonce, ce joueur doit recaler le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il n'a jamais réellement eu sa chance au PSG, Xavi Simons s'est engagé libre avec le PSV Eindhoven l'été dernier où il réussit une excellente saison, au point qu'un retour à Paris soit déjà évoqué. Il faut dire que le club de la capitale dispose d'une clause de rachat, mais Marco Van Basten encourage son jeune compatriote à recaler le PSG.

L'été dernier, alors en fin de contrat, Xavi Simons a décidé de quitter le PSG afin de s'engager avec le PSV Eindhoven. Un retour au pays qui lui permet d'enfin exploser au plus haut niveau. Convoqué pour disputer la Coupe du monde avec les Oranje , le jeune milieu de terrain néerlandais est toujours dans le viseur du PSG qui réfléchirait à activer sa clause de rachat. Mais Marco Van Basten conseille à Xavi Simons de rester au PSV.

Mercato : Ce transfert qui va donner de gros regrets au PSG https://t.co/ggWy9TgHju pic.twitter.com/0HlVI1ahPi — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

Van Basten demande à Xavi Simons de rester au PSV

« S'il reste comme ça, il reviendra dans l'équipe nationale, c'est un grand talent. Mais il faut rester calme. Il est passionnant, mais j'aimerais le voir jouer en Eredivisie pendant deux années supplémentaires », lance l'ex-buteur de l'AC Milan dans l'émission Rondo de Ziggo Sports , avant de poursuivre.

«Je veux voir s'il peut continuer à exceller»