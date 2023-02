L'OM peut provoquer une catastrophe au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG vit un début d'année 2023 catastrophique avec déjà cinq défaites concédées, dont trois consécutives, une première depuis l'arrivée du Qatar à Paris. Une situation qui fragilise forcément la position de Christophe Galtier sur le banc du club de la capitale, arrivé il y a seulement quelques mois, mais qui semble en difficulté sur le plan tactique.

L'été dernier, alors que Mauricio Pochettino avait déçu, c'est Christophe Galtier qui a été nommé à la surprise générale compte tenu de sa faible expérience au plus haut après avoir entraîné l'ASSE, le LOSC et l'OGC Nice. S'il a obtenu le titre de champion de France à Lille, le technicien français n'avait jamais géré un vestiaire de stars ni dirigé une équipe aux ambitions qui sont celles du PSG version QSI. Et après des débuts très prometteurs, les critiques s'abattent sur Galtier qui ne se sentait toutefois pas menacé avant d'affronter le Bayern Munich. « Non, pas du tout. Je ne suis pas dans la peau d'un entraîneur qui joue sa saison sur la double confrontation contre le Bayern Munich », confiait-il dans un entretien accordé à Canal+ .

«Un GO du Club Med», il prend cher avec la crise du PSG https://t.co/YADmFXwwMX pic.twitter.com/gGFAFkxXSs — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

Galtier sous pression

Et pourtant, la situation commencerait sérieusement à agacer l'état-major du PSG qui se poserait des questions sur l'avenir de Christophe Galtier d'après Le Parisien . Il faut dire que depuis le début de l'année 2023, rien ne va plus à Paris qui gère très mal l'après-Coupe du monde. En effet, en s'inclinant contre le Bayern Munich, le PSG a concédé sa cinquième défaite de l'année, dont la troisième de suite après celle contre l'OM et l'AS Monaco. Pour retrouver trace d'une telle série, il faut remonter avant l'arrivée du Qatar. Par conséquent, l'étau se resserre autour de Christophe Galtier.

Son avenir se joue contre le LOSC et l'OM