Le Real Madrid a pris une grosse décision avec une de ses stars

Hugo Chirossel

Arrivé en 2019, Eden Hazard est toujours en difficulté au Real Madrid. Le Belge, qui a récemment mis un terme à sa carrière internationale, enchaîne les blessures et ne parvient pas à s’imposer depuis près de quatre ans. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024 avec la Casa Blanca, il pourrait très bientôt résilier son bail à l’amiable.

Eden Hazard pourrait très bientôt quitter le Real Madrid. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2024, le Belge peine toujours à s’imposer avec les Merengue . De nouveau blessé au genou gauche, il n’a disputé que sept rencontres toutes compétitions confondues avec la Casa Blanca cette saison.

Réunion décisive pour l’avenir d’Hazard

D’après les informations de The Athletic , une réunion serait prévue entre le Real Madrid, Eden Hazard et ses représentants ce mois-ci. Les Madrilènes compteraient l’informer que la meilleure solution pour lui comme pour le club est de partir. En effet, cette réunion pourrait déboucher sur une rupture de contrat à l’amiable pour l’ancien joueur de Chelsea.

« Cet été il est possible que je m'en aille »