Messi mis dehors par Mbappé, scénario catastrophe au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son engagement avec le Paris Saint-Germain arrive à son terme en fin de saison, Lionel Messi n’a pas encore décidé s’il allait poursuivre ou non son aventure dans la capitale. Plusieurs points font douter l’Argentin concernant son avenir, notamment la place de Kylian Mbappé dans le projet QSI.

Si tout semblait aller dans le bon sens pour sa prolongation, Lionel Messi fait aujourd’hui douter le Paris Saint-Germain. Alors qu’une nouvelle réunion avait lieu ce mercredi entre la direction du club et le clan Messi, aucun accord n’a encore été trouvé, et le suspense reste entier concernant l’avenir de l’Argentin. Ce dernier douterait en effet de plus en plus d’un avenir au PSG.

« Il n’y a pas une ambiance extraordinaire »

« Je pense que la situation du vestiaire ne lui plait pas trop, il n’y a pas une ambiance extraordinaire, conjugué à des résultats qui se détériorent au printemps venu, ça n’arrange pas », estime notamment Damien Degorre, mais le journaliste de L’Équipe avance une autre explication pour justifier la réticence de Messi à prolonger son bail.



Le rôle de Mbappé ferait douter Messi