Le PSG lance l'opération Zidane !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG vit un début d'année 2023 catastrophique, l'avenir de Christophe Galtier paraît clairement menacé. D'autant plus que du côté du Qatar, on continue de rêver à la nomination de Zinedine Zidane sur le banc du club de la capitale. Et l'état-major du PSG aurait même déjà un plan bien rôdé.

Invaincu lors de la première partie de saison, le PSG a déjà concédé cinq défaites en 2023, dont trois de suite, contre l'OM, l'AS Monaco et le Bayern Munich, la pire série de l'ère QSI. Une situation qui fragilise Christophe Galtier dont les choix ces dernières semaines sont clairement discutés. Par conséquent, si la série se poursuit et aboutit à une élimination en huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG pourrait décider de se séparer de son entraîneur.

Alerte au PSG : Le Qatar pose un ultimatum https://t.co/Xwm79qcSps pic.twitter.com/jt7NM4OEHw — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

Le Qatar rêve toujours de Zidane

D'autant plus que le rêve du Qatar est bien connu puisqu'il s'agit de Zinedine Zidane comme le rappelle RMC Sport . Le technicien français a déjà contacté par le PSG dans le passé, mais après le Real Madrid, le souhait de l'ancien numéro 10 des Bleus était de prendre la succession de Didier Deschamps. Finalement le sélectionneur a prolongé jusqu'en 2026.

Un plan déjà lancé à Doha ?