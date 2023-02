Zidane au PSG, le rêve prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de l'année 2023, le PSG traverse une période plus que délicate puisque les Parisiens ont déjà concédé cinq défaites en un mois et demi, dont trois de suite. Une série inédite dans l'ère QSI qui place Christophe Galtier dans une positon plus que délicate pour son avenir. D'autant plus que le Qatar continue de rêver de Zinedine Zidane, toujours libre.

Tout avait si bien commencé. Nommé sur le banc du PSG en fin de saison dernière afin de remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a rapidement fait l'unanimité. Il faut dire que sous l'impulsion de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, le club de la capitale avait bouclé la première partie de saison invaincue. Mais l'après-Coupe du monde a tourné au fiasco du côté du club de la capitale. En effet, depuis le début de l'année, le PSG a déjà concédé cinq défaites, dont trois de suite, la pire série de l'ère QSI.

Galtier sur la sellette

Par conséquent, Christophe Galtier, qui traverse sa première crise au PSG, est sur la sellette. Selon les informations du Parisien , le technicien français joue probablement son avenir lors des deux prochains matches contre le LOSC et l'OM. Il faut dire que le club de la capitale n'a plus le droit à l'erreur dans la course au titre en Ligue 1 et deux nouveaux accrocs pourraient coûter très cher à Galtier dont l'avenir sur le banc du PSG est plus que jamais menacé.

Le Qatar rêve toujours de Zidane