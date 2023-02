Calvaire après son transfert à l'OM, il s'explique

Thibault Morlain

Très actif lors du dernier mercato estival, l'OM s'est notamment renforcé avec l'arrivée de Jordan Veretout. Arrivé de l'AS Rome, l'international français est aujourd'hui un joueur important du schéma d'Igor Tudor. Mais au début, ça n'a pas été simple pour Veretout. Le Marseillais sait d'ailleurs pourquoi il a vécu ce calvaire.

Formé au FC Nantes et également passé par l'ASSE, Jordan Veretout est de retour en Ligue 1 après son aventure du côté de l'Italie. Le milieu de terrain a été acheté par l'OM à l'AS Rome, intégrant ainsi l'effectif d'Igor Tudor. Débarqué sur la Canebière, Veretout a toutefois éprouvé de grosses difficultés à ses débuts à l'OM. Mais pourquoi un tel calvaire ? Pour Maritima , l'international français a expliqué les raisons.

Mercato - OM : «Zidane ? On a toujours eu l’espoir…» https://t.co/80cHIPrACy pic.twitter.com/fmDq6pFLe7 — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

« Quand j’arrive à Marseille je ne suis pas prêt physiquement »

« Chacun s’adapte différemment. Pendant ma préparation avec l’AS Roma, je me suis rendu compte que j’allais partir. Le coach ne m’a pas fait jouer les matchs amicaux. J’ai fait une préparation sur la pointe des pieds pour ne pas me blesser, ce qui est tout à fait normal. Et quand j’arrive à Marseille je ne suis pas prêt physiquement, même si je n’étais pas blessé et que j’ai enchainé les entrainements. Mentalement et physiquement je n’étais pas prêt à répondre présent tout de suite. Tudor m’a fait confiance. Il a voulu me mettre des minutes dans les jambes pour enchainer et me faire atteindre mon meilleur niveau le plus rapidement possible », a d'abord expliqué Jordan Veretout.

« J’ai pris mon rythme au fur et à mesure »