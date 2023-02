Mercato : Il l’annonce, le PSG peut rêver de Zidane

Axel Cornic

Véritable star sur la scène des entraîneurs européens, Zinédine Zidane est libre depuis plus d’un an et demi et son départ du Real Madrid. Il semblait prendre la direction de l’équipe de France cet hiver, mais la prolongation de Didier Deschamps a rebattu les cartes et désormais, le Paris Saint-Germain pourrait bien rafler la mise.

Zinédine Zidane à la tête du PSG, c’est un rêve assumé. A Doha, les décideurs parisiens aimeraient beaucoup voir l’ancien du Real Madrid prendre les rênes de l’équipe et en fin de saison dernière ils avaient déjà tout fait pour le convaincre, sans succès.

Sans équipe de France, le PSG seule solution ?

Cette fois les choses ont bien changé. Car à l’époque, Zinédine Zidane n’avait d’yeux que pour l’équipe de France et avait justement refusé le PSG pour attendre que le poste de sélectionneur se libère. Avec la prolongation de Deschamps jusqu’en 2026, les Bleus ne sont définitivement plus un danger pour les Parisiens.

« La Juventus ? Ça l’intéresse beaucoup moins »