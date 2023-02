Avec Messi, il veut chiper Neymar au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi serait dans le collimateur du FC Barcelone, qui serait emballé par l'idée de rapatrier la Pulga pour 0€. En parallèle, le club blaugrana serait attentif à la situation de Neymar. En effet, Joan Laporta serait allé à la pêche aux renseignements pour le transfert de la star brésilienne du PSG.

Arrivé le 30 juin 2021 au PSG, Lionel Messi partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là, et ce, parce qu'il est en fin de contrat le 30 juin. Conscient de la situation, le FC Barcelone serait en embuscade pour rapatrier son ex-capitaine et numéro 10.

Mercato : Le PSG prêt à prendre une incroyable décision avec Messi, il valide totalement https://t.co/zX0nM5lQ77 pic.twitter.com/VpEU9HZ3E6 — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

Le FC Barcelone veut arracher Leo Messi au PSG

En plus de Lionel Messi, le FC Barcelone voudrait chiper Neymar au PSG. Alors que la star brésilienne serait poussée vers la sortie par le club de la capitale, les Blaugrana seraient prêts à boucler son retour lors du prochain mercato estival.

Le Barça s'est renseigné pour le transfert de Neymar