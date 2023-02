Mercato : Le PSG prêt à prendre une incroyable décision avec Messi, il valide totalement

Axel Cornic

Dans seulement quelques mois, Lionel Messi sera un joueur libre et pourrait donc quitter le Paris Saint-Germain comme il l’a rejoint, lors de l’été 2021. Une prolongation est discutée depuis l’automne dernier selon nos informations, mais le vent commencerait à tourner et du côté de Doha on commencerait même à se poser quelques questions concernant l’avenir du septuple Ballon d’Or.

A bientôt 36 ans, Lionel Messi doit décider son avenir. Son contrat avec le PSG se rapproche de la fin et depuis le 1er janvier dernier, il peut s’engager librement avec d’autres clubs.

Le dossier Messi sur le point de basculer ?

Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que la prolongation de Messi est un sujet très discuté au sein du PSG. Ces derniers jours les choses semblent toutefois avoir quelque peu changé, avec L’Équipe qui annonce que l’Argentin ne serait plus si attiré que ça par la signature d’un nouveau contrat à Paris.

« Messi ? Je ne pense pas que ça se fera finalement »