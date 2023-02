Mercato - PSG : Ça s'emballe pour le transfert de Neymar

Thibault Morlain

Alors que la polémique n'en finit plus d'enfler à propos de Neymar, son avenir pourrait s'écrire loin du PSG. Déjà poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, le Brésilien pourrait bien faire ses valises dans les mois à venir. Entre le PSG et Neymar, on pourrait bien se diriger tout droit vers une rupture et voilà que cela bougerait en coulisses à ce sujet.

D'ici quelques mois, la MNM pourrait bien exploser au PSG. En effet, Lionel Messi pourrait ne pas prolonger et Neymar serait lui invité à faire ses valises. Le Brésilien ne semble clairement plus en odeur de sainteté dans la capitale française. Reste maintenant à trouver un club où rebondir pour Neymar. Une quête qui aurait d'ores et déjà débuté...

Un avenir en Premier League pour Neymar ?

La collaboration entre Neymar et le PSG pourrait donc ne pas continuer, malgré ce contrat courant jusqu'en 2027. Ainsi, selon les informations de 90 min , le Brésilien aurait notamment été proposé à plusieurs clubs de Premier League.

Un départ du PSG qui se prépare

Comme expliqué par le média britannique, des intermédiaires auraient approché Chelsea, Liverpool, Newcastle, Manchester United et Manchester City afin d'évoquer l'intérêt de Neymar pour le championnat anglais ainsi que sa possible disponibilité dans les mois à venir. A suivre pour le numéro 10 du PSG.