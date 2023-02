Mercato - PSG : Un nouveau projet légendaire offert à Neymar

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar serait poussé vers la sortie par sa direction. Selon la presse turque, la star brésilienne pourrait quitter la Ligue 1 pour rejoindre la Premier League. En effet, Neymar aurait été proposé à Newcastle, racheté par un fonds d'investissement saoudien.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Neymar a signé un contrat de cinq saisons. Pour ne pas voir son numéro 10 partir librement et gratuitement à la fin de la dernière saison, le club de la capitale a bouclé sa prolongation un an plus tôt, soit en mai 2021. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar est désormais engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG.

Neymar poussé vers la sortie par le PSG

Malgré tout, Neymar pourrait ne plus faire long feu au PSG. Décriée depuis plusieurs semaines, la star brésilienne serait poussée vers la sortie par sa direction. D'ailleurs, Neymar aurait été proposé à un nouveau club dernièrement.

Neymar proposé à Newcastle pour un transfert