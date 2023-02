Neymar - Mbappé : «Ferme ta g*****», l’ultime provocation qui met le feu au PSG

Axel Cornic

L’après Coupe du monde est très délicat à gérer pour Neymar, qui ne montre pas un visage très séduisant avec le Paris Saint-Germain depuis son retour du Qatar. Le club de la capitale se retrouve d’ailleurs face à un nouveau problème à gérer, puisque depuis le huitième de finale de Ligue des Champions perdu contre le Bayern Munich (0-1), il a fait des apparitions remarquées à un tournoi de poker.

Le mois de février est souvent synonyme de problèmes avec Neymar. Cette fois pas de blessure, même si la star du PSG est en délicatesse avec sa cheville, mais une nouvelle polémique liée à sa vie en dehors des terrains.

«Offre insultante» du PSG, nouvelles révélations hallucinantes https://t.co/4GcJlXLsT6 pic.twitter.com/iZgB28GpOH — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

« Neymar provoque Mbappé par rapport à sa phrase »

Neymar a en effet été aperçu à un tournoi de poker récemment, sans parler d’un cliché de lui et ses proches dans une ligne de fast food bien connue, qui n’a pas manqué de faire réagir. « Il provoque Mbappé par rapport à sa phrase » a lancé ce jeudi Daniel Riolo, dans l’ After Foot . « Il dit ‘Mbappé ferme ta gueule, je me fous de ce que tu dis’ ».

« Il faut surtout que chacun mange bien, dorme bien »