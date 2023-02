«Exceptionnel, extraordinaire…» : l’OM n’en revient pas !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Transféré de l’AS Roma à l’OM lors du dernier mercato estival, Jordan Veretout est déjà titulaire indiscutable dans le onze d’Igor Tudor. L’international français, de retour dans l’Hexagone cinq ans après son départ, s’est parfaitement intégré dans son nouvel environnement. Il faut dire que le public marseillais a facilité les choses…

L’été dernier, l’OM n’a pas chômé sur le marché des transferts. Plus de dix joueurs ont posé leurs valises à Marseille dont Jordan Veretout, de retour en France cinq ans après son départ en Serie A. Même si Veretout a connu une petite période compliquée, l’international français n’a pas mis longtemps à devenir un titulaire indiscutable.

Veretout est indispensable à l’OM

Et depuis le retour de la Coupe du monde, Jordan Veretout devient décisif avec l’OM. Buteur mais aussi passeur, l’ancien joueur de l’AS Roma est un pion essentiel du dispositif d’Igor Tudor. Le milieu de l’OM se sent chez lui, surtout avec un tel public.

Vente OM : «C’est inéluctable» https://t.co/h1ScjY2Fuu pic.twitter.com/I3QYtjQizv — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

«Le stade va péter un jour»