Vente OM : «C’est inéluctable»

Arnaud De Kanel

Depuis deux ans maintenant, le journaliste Thibaud Vézirian affirme que l'OM a été vendu à l'Arabie Saoudite. Or, le temps passe et les démentis s'enchainent du côté de l'entourage de Frank McCourt. Le journaliste est souvent pris à partie sur les réseaux sociaux mais il persiste et signe : l'OM va changer de propriétaire.

La vente de l'OM est un sujet brûlant dans la cité phocéenne, même s'il est éclipsé en ce moment grâce aux excellents résultats des hommes d'Igor Tudor. En effet, les Olympiens pointent à la deuxième place du championnat derrière le PSG et ils sont encore en lice en Coupe de France. De ce fait, la colère des supporters envers la direction s'est apaisée et il n'est plus question d'une vente. Pour autant, Thibaud Vézirian annonce depuis presque 2 ans que l'OM a été vendu. L'ancien journaliste de La Chaine L'Equipe fait saliver les supporters mais rien n'a encore été officialisé. Quotidiennement questionné sur son compte Twitter , Vézirian a de nouveau répondu en avançant clairement ses pions.

«C’est inéluctable»

« Romain Molina (journaliste) m’avait appelé en juin dernier en disant « ça sent bon ». On a les mêmes informations sur le fond. Il a des sources qui disent que « ça avance ». Lui parle des Emirats, moi je n’ai pas la certitude. Mais c’est inéluctable », confiait Thibaud Vézirian. Mercredi dernier, il en remettait une couche en répondant à un internaute sur Twitter . « Si l’OM a été vendu ? Tu verras ce qui arrive, tu vas kiffer », écrivait-il. Le journaliste ne s'est pas arrêté là.

«Tu seras heureux avec ce qu'ils vous préparent»