L'OM champion devant le PSG, vous y croyez ?

Lancé dans une énorme série depuis le début de l'année, l'OM n'est qu'à cinq points du PSG en Ligue 1 et peut rêver au titre pour la première fois depuis très longtemps. D'autant plus que le club parisien est à l'inverse dans une spirale négative, à quelques jours d'un nouveau Classique au Vélodrome. Mais les Marseillais vont-ils finir par arracher le titre ?

Invaincu durant la première partie de saison et emmené par un trio Messi-Mbappé-Neymar en feu, le PSG semblait lancé vers une saison tranquille en Ligue 1. Mais l'après-Coupe du monde a tout changé puisque le club de la capitale enchaîne les déconvenues en 2023 avec déjà quatre défaites en un mois et demi, dont une au Vélodrome synonyme d'élimination en Coupe de France. Mais l'OM menace également le PSG en Ligue 1. Au point d'arracher le titre ?

🚨Ça bouge pour la prolongation de Messi au PSG ! pic.twitter.com/HFmSNMg4Mb — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

L'OM n'est qu'à cinq points du PSG

Quoi qu'il en soit, l'OM n'est revenu qu'à cinq points du PSG au classement du Championnat à 15 journées de la fin de la saison. Mais surtout, le club phocéen est sur une bien meilleure dynamique après s'être renforcé durant le mercato d'hiver. Depuis le début de l'année, les Marseillais se sont seulement inclinés contre l'OGC Nice et restent donc sur une excellente série avant de retrouver le PSG au Vélodrome le 26 février prochain, dans un choc qui s'annonce déjà crucial pour le titre de champion de France surtout si les Parisiens laissent encore filer des points contre le LOSC dimanche. Quoi qu'il en soit, Eric Di Meco est persuadé que l'OM doit croire au titre.

«S'il y en a un dans cette équipe qui ne croit pas qu'il peut être champion, il faut qu'il arrête de jouer à l'OM»