«Qu’ils arrêtent de jouer à l’OM», il lance un avertissement

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Deuxième de Ligue 1 à cinq points du PSG, l’OM se met à rêver. Jonathan Clauss l’a confié en conférence de presse, le titre de champion est atteignable, surtout qu’il y aura un Classique au sommet dans deux semaines. Eric Di Meco, lui, est formel : si quelqu’un ne croit pas au titre, « il faut qu’il arrête de jouer à l’OM ».

Dauphin du PSG la saison dernière, l’OM est à la même place un an plus tard. Même si l’AS Monaco n’est qu’à deux points, le club olympien a tendance à regarder devant plutôt que derrière. Et devant, le PSG n’a que cinq longueurs d’avance, à deux semaines du Classique qui se jouera au Stade Vélodrome. Une opportunité inouïe pour l’OM qui court après un titre de champion depuis 2010.

«Tu vis pour être champion»

Même si Jonathan Clauss a osé parler de titre de conférence de presse, les joueurs de l’OM restent globalement prudents. Une attitude qui ne plaît pas spécialement à Eric Di Meco. « S'il y en a un dans cette équipe-là, aujourd'hui, qui ne croit pas qu'il peut être champion, il faut qu'il arrête de jouer à l'OM. C'est pour ça que ça m'énerve l'histoire de « est-ce qu'ils doivent l'annoncer ». Ça ne s'annonce pas d'être champion. Tu vis pour être champion. Je répète ce que j'ai dit il y a quinze jours. Le problème, c'est qu'au soir de Nice, il y a des gens qui disaient : « ceux qui pensent que l'OM aurait pu être champion ils sont beaux aujourd'hui. » Et une semaine après, on refait le même débat donc faut arrêter un peu » , a lancé l’ancien défenseur de l’OM dans l’émission Rothen s’enflamme .

«Il peut y aller» : Zidane à l’OM, à une condition https://t.co/AhhIxNBs6D pic.twitter.com/RRoJAgkbf8 — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

«Il ne faut pas qu'ils portent le maillot de l'OM»