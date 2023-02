Un joueur de l’OM se fait attaquer, il réclame de l’argent

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Très bon face à Nice et au PSG, Ruslan Malinovskyi sort d’une belle performance de plus contre Clermont. Cependant, l’un des coups-franc de la recrue de l’OM est venu faire connaissance avec le ciel clermontois, ce qui lui a valu des mots très déplacés de la part d’un journaliste américain. Ce dernier a voulu se rattraper en faisant un don de 100$ à une association ukrainienne.

Déjà suivi l’été dernier par Pablo Longoria, Ruslan Malinovskyi a finalement rejoint l’OM cet hiver. Après six mois compliqués à l’Atalanta Bergame, l’international ukrainien a quitté l’Italie pour rejoindre Marseille qui n’avait pas lâché l’affaire dans ce dossier. Très vite lancé par Igor Tudor, Malinovskyi s’est vite adapté à sa nouvelle équipe, lui qui vient d’enchaîner trois belles performances. Buteur contre Nice et le PSG, Ruslan Malinovskyi n’a pas marqué à Clermont mais il a délivré 90 minutes cohérentes.

Malinovskyi pris en grippe par un commentateur

Impliqué sur le pénalty obtenu par l’OM et transformé par Alexis Sanchez, le milieu offensif marseillais a aussi manqué un coup-franc qui a fini dans le ciel clermontois. Un geste qui a fait polémique. Commentateur pour beIN Sports aux États-Unis, Phil Schoen a qualifié Malinovskyi de joueur russe, ajoutant que son tir avait été « renvoyé jusqu’à Mosco u ». Des propos plus que limites sachant que Ruslan Malinovskyi est de nationalité ukrainienne et qu’il a toujours de la famille présente sur les lieux du conflit avec la Russie.

May people be helped and blessed... pic.twitter.com/FUz6UWZMio — Phil Schoen (@PhilSchoen) February 13, 2023

Un don de 100$ pour se faire pardonner