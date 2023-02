Une accusation tombe contre l’OM

Arnaud De Kanel

On a bien cru que le match entre Clermont et l'OM n'allait jamais débuter. Après des affrontements en dehors du stade, le coup d'envoi de la rencontre a été donné avec 45 minutes de retard mais les hommes d'Igor Tudor n'ont pas été déstabilisés. Ils se sont imposés 2 buts à 0 avec notamment un pénalty d'Alexis Sanchez. Le coach clermontois ne comprend pas la décision de l'arbitre.

L'Olympique de Marseille s'est sorti du piège tendu par Clermont pour recoller à 5 points du PSG défait à Monaco (3-1) un peu plus tôt samedi. Un sacré coup pour des Marseillais longtemps bousculés par le bloc clermontois. Le match s'est débloqué sur un pénalty d'Alexis Sanchez pas au goût de Pascal Gastien. Le coach auvergnat ne digère pas l'attribution de ce pénalty.

Voilà le prochain gros coup de l’OM sur le mercato https://t.co/sAU02GUYoG pic.twitter.com/ITnssbCU9D — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Un pénalty non-sifflé pour Clermont ?

En conférence de presse, Pascal Gastien a déploré le pénalty non-sifflé suite à la sortie hasardeuse de Pau Lopez. « Je pense qu’il y a penalty sur (Mateusz) Wieteska, il (Pau Lopez) lui met le poing dans la tête. C’est comme ça. La victoire de l’OM est dans la logique des choses », a-t-il constaté. Selon lui, le pénalty marseillais vient d'une erreur d'arbitrage fatale.

«Il n’y a pas faute au départ de l’action»