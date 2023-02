L’OM tombe de haut, Neymar va jubiler

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Mercredi soir, l’OM a fait tomber le PSG en huitième de finale de Coupe de France. De retour dans le onze parisien, Neymar a mis en danger la défense marseillaise mais sans trouver la faille. Le Brésilien s’est surtout rendu coupable sur le second but olympien, surpris par Chancel Mbemba. Heureusement pour Paris, le Congolais sera suspendu le 26 février prochain, date du Classique en championnat.

11 ans après la dernière victoire de l’OM à domicile dans un Classique, les Olympiens ont renoué avec le succès. Les hommes d’Igor Tudor ont fait tomber Paris en huitième de finale de la Coupe de France (2-1), une belle victoire qui relance l’OM qui venait de s’incliner au Vélodrome contre l’OGC Nice.

Neymar en jambes… mais coupable

De retour sur les pelouses après avoir manqué deux rencontres, Neymar était en jambes mais il a été décisif dans le mauvais sens du terme. Sur le second but de l’OM, l’attaquant du PSG a manqué son contrôle et s’est fait surprendre par Chancel Mbemba. Heureusement pour Neymar et le PSG, cette situation n’arrivera pas le 26 février prochain.

PSG : Fiasco contre l'OM, le Qatar perd patience https://t.co/yvO0iVgrLq pic.twitter.com/HivraMFsmW — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Mbemba sera suspendu contre le PSG

En effet, Chancel Mbemba devrait manquer le prochain Classique. Averti mercredi soir, l’international congolais sera suspendu prochainement. Mais comme la commission n’aura lieu que jeudi 16 février, Mbemba loupera le choc face au PSG. Une très mauvaise nouvelle pour l’OM.