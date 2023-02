L'OM s'enflamme, ils ont mieux que Messi et Neymar

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, l'OM a réalisé un très joli coup en s'offrant les services d'Alexis Sanchez. Arrivé libre de l'Inter Milan après avoir été libéré de son contrat, le Chilien n'a pas mis longtemps avant de répondre à ses détracteurs. Auteur d'une grosse saison avec l'OM, Sanchez est très précieux dans le schéma d'Igor Tudor, au point que certains le placent même au-dessus de Lionel Messi et Neymar.

Longtemps attendu par Jorge Sampaoli à l'OM, Alexis Sanchez a fini par rejoindre le club phocéen, mais pour évoluer sous les ordres d'Igor Tudor. A l'été 2022, le Chilien a posé ses valises sur la Canebière après avoir été libéré par l'Inter Milan. Un très joli coup de la part de Pablo Longoria qui porte aujourd'hui ses fruits. En effet, Alexis Sanchez est en grande forme à l'OM. Auteur de 13 buts toutes compétitions confondues, l'ancien du FC Barcelone retrouve toutes ses sensations malgré ses 34 ans.

« Ils ne font pas assez alors qu’un joueur comme Alexis Sanchez est précieux »

Et du côté de Marseille, on est plus que jamais sous le charme d'Alexis Sanchez. Le Chilien fait vibrer le Vélodrome et sur la Canebière, on le voit même meilleur que Lionel Messi et Neymar, les deux stars du PSG. C'est en tout cas l'avis de Fabien Laurenti, ancien joueur de l'OM. Pour BFM Marseille , il a lâché concernant Sanchez : « A l’heure actuelle, si je dois faire une équipe-type et si je regarde le rendement des attaquants du PSG, je prends Kylian Mbappé dans mon équipe car il porte Paris à lui tout seul. Mais Neymar et Messi je les laisse à la maison car je trouve que par rapport à leur niveau réel, ils ne font pas assez alors qu’un joueur comme Alexis Sanchez est précieux ».

« L’un des attaquants stars de Ligue 1 »