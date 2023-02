Call of Duty, Petit ours brun... Les réponses insolites de ce joueur de l'OM

Thibault Morlain

Capitaine de l'OM en l'absence de Dimitri Payet, Valentin Rongier est aujourd'hui l'un des éléments essentiels d'Igor Tudor. Au milieu de terrain, le joueur de 28 ans enchaine les grosses prestations, comme ça a été le cas face au PSG. Et pour ceux qui souhaitent le connaître un peu mieux, Rongier s'est prêté à un petit jeu de questions-réponses.

Ce mercredi, pour les médias de l'OM, Valentin Rongier a joué au jeu des 90 secondes challenge. De nombreuses questions, certaines insolites, ont ainsi été posées au joueur du club phocéen qui a alors donné ses réponses. Auteur d'une grande saison à l'OM, le milieu de terrain raconte ainsi certains secrets du vestiaire.

« Le joueur le plus drôle du vestiaire ? Payet »

« Ma plus belle ambiance au Vélodrome ? Lyon. Le joueur le plus drôle du vestiaire ? Payet. Ma couleur préférée ? Bleu. Le plat que je maîtrise à la perfection ? Le riz. Nantes en Bretagne ou pas en Bretagne ? Pas en Bretagne. Faire la coupe de Payet ou de Guendouzi ? Guendouzi. Les Canaris ou les Iles Canaris ? Les Canaris. L'adversaire le plus dur à affronter ? Tottenham. La salle de sport ou la salle de jeux ? La salle de sport. Mon endroit préféré à Marseille ? Les calanques. Ma deuxième passion après le foot ? Les jeux vidéos. L'équipe NBA dans laquelle je voudrais jouer ? Miami Heat », a pu expliquer Rongier.

« Mon dessin animé préféré ? Petit ours brun »