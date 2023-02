Meurtri par un drame, un joueur de l’OM accuse le coup

Arnaud De Kanel

Cela fait maintenant plus d'une semaine qu'un terrible tremblement de terre a secoué la Turquie. Le bilan provisoire est lourd et s'élève à 35 000 morts. 2 000km plus loin, à Marseille, cette catastrophe touche un membre du vestiaire. En effet, Cengiz Ünder est très affecté par la situation dans son pays natal et il avoue avoir du mal à se concentrer sur l'OM.

La Turquie traverse l'une des pires périodes de son histoire, la faute à un énorme tremblement de terre. La tragédie a des conséquences jusque dans le vestiaire de l'OM où l'international turc Cengiz Ünder a fait part de sa profonde tristesse en zone mixte après le succès à Clermont. Pas facile pour lui d'avoir la tête au club phocéen.

«Ça me fait du mal»

« Ce n’est vraiment pas facile de me concentrer sur le terrain, J’ai beaucoup de chagrin pour mon pays. C’est dur. J’aimerais faire quelque chose, mais quoi ? Je veux seulement dire que voir ça me fait du mal. C’est trop dur, j’ai regardé tellement de vidéos sur cette catastrophe, il y a tant de gens qui sont morts », a déclaré un Cengiz Ünder très touché et au bord des larmes dans des propos rapportés par La Provence .

«Je pense en permanence à toutes les victimes»