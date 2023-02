Terrible nouvelle à l’OM, c’est la panique avant le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Samedi soir, l'OM a empoché une nouvelle victoire en championnat face à Clermont, mais a perdu l'un de ses soldats pour quelques semaines. Touché à la cheville droite, Samuel Gigot devrait passer de nouveaux examens ce lundi afin de déterminer la durée de son absence. Sa présence face au PSG le 26 février prochain est compromise.

L'OM pouvait avoir le sourire ce samedi. Le club marseillais a empoché une nouvelle victoire face à Clermont, qui lui permet de revenir à cinq points du PSG. Mais en conférence de presse, Igor Tudor était, apparu, plutôt, préoccupé après la sortie sur blessure de Samuel Gigot.

Surprise, un transfert à 10M€ prend forme à l’OM https://t.co/Yfv4VtoLLT pic.twitter.com/UgGQCp8kx8 — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

« On espère que ce n’est pas quelque chose de sérieux »

« Gigot ? C’est trop tard, c’est l’heure de dormir, pas de parler. On a besoin de mieux analyser la situation. On espère que ce n’est pas quelque chose de sérieux. On est dans l’attente » avait déclaré l'entraîneur de l'OM. Samuel Gigot a passé des examens, qui n'ont pas révélé de fracture à la cheville.

Pas de fracture, mais une absence de plusieurs semaines ?