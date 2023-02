OM : Le cadeau empoisonné du PSG

Arthur Montagne

En s'inclinant sur la pelouse de l'AS Monaco, le PSG relance la course au titre et permet à l'OM de rêver du sacre en Ligue 1. Mais dans le même temps, cela relance le club du Rocher qui se rapproche à un point des Marseillais et reste sur une magnifique série. Par conséquent, Jonathan Clauss confirme que cela met la pression sur l'OM.

Samedi après-midi, le PSG s'est incliné sur la pelouse de l'AS Monaco (1-3). Et alors que cela pourrait ressembler à une bonne nouvelle pour l'OM, qui reprend espoir dans la course au titre, Jonathan Clauss explique que le retour du club Rocher met également la pression sur les Marseillais.

La défaite du PSG n'arrange pas totalement l'OM

« On n’a pas fait notre meilleur match mais après il faut prendre en compte qu’il y a beaucoup de fatigue avec trois matchs en six jours ce n’est pas évident. mais on fait le résultat qu’il faut. En première mi-temps, je n’ai pas revu l’action mais cela nous fait du bien, ensuite on tue le match à dix minutes de la fin », assure le joueur de l'OM en zone mixte avant de reconnaître la victoire de l'AS Monaco contre le PSG a mis la pression aux Marseillais.

«On avait la pression de Monaco»