«Je n’ai plus de problème», l’OM souffle enfin

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Joueur essentiel du onze d’Igor Tudor, Jonathan Clauss a manqué un mois de compétition après sa blessure aux adducteurs à Montpellier en janvier dernier. De retour contre Nantes, le piston droit de l’OM vient d’enchaîner deux titularisations. Présent en conférence de presse, Clauss a assuré qu’il ne ressentait plus aucune gène.

Même si l’OM a recruté cet hiver, Igor Tudor a dû improviser pour compenser l’absence de Jonathan Clauss. Blessé à Montpellier juste après la reprise de la Ligue 1, l’international français a loupé un mois de compétition, une perte considérable pour l’OM. Passeur décisif à neuf reprises en Ligue 1, Clauss est un pion essentiel pour Igor Tudor.

Ünder l’a remplacé à droite

Le technicien croate a donc lancé Cengiz Ünder à ce poste. Ailier de formation, l’international turc a joué un cran plus bas et avec succès. De retour de blessure la semaine dernière, Jonathan Clauss était titulaire contre Nice et le PSG. Et son niveau a rassuré tout le monde.

Clauss est à 100%