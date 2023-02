Un joueur de l’OM prend très cher : «On ne s’y attendait pas»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Prêté par Manchester United à l’OM, Éric Bailly a loupé énormément de matchs en raison de ses blessures. Dès le début de l’année, le défenseur ivoirien a été suspendu sept rencontres pour une faute très grossière, un problème de plus dans sa saison. De retour ce week-end, Bailly aura « besoin de temps » reconnaît Igor Tudor, surtout après une telle suspension à laquelle personne ne s’attendait.

De retour sur les terrains avec l’OM pour la reprise post Coupe du monde, Éric Bailly est tombé de haut. Titulaire contre Hyères en Coupe de France, l’international ivoirien avait été expulsé pour un geste très dangereux. Même s’il n’y avait aucune volonté de faire mal, Bailly était conscient de la violence de son intervention et la commission ne l’a manqué non plus. La FFF a décidé de suspendre Éric Bailly pour sept rencontres.

«Il lui faudra un peu de temps»

Samedi, à Clermont, le joueur prêté par Manchester United fera son grand retour avec l’OM. « Il sera dans le groupe. Il apporte un plus dans un secteur de jeu où d'autres joueurs ont bien performé. Il lui faudra un peu de temps pour retrouver du rythme », a annoncé Igor Tudor en conférence de presse ce vendredi. Une bonne nouvelle pour l’OM, surtout que Chancel Mbemba sera suspendu contre le PSG dans deux semaines.

«Son retour va nous faire énormément de bien»