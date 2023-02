L'OM tient le joueur parfait, c'est confirmé

Arthur Montagne

L'été dernier, l'OM n'a pas hésité à sauter sur l'occasion qui s'est présentée avec Alexis Sanchez, qui a été libéré de son contrat à l'Inter Milan pour s'engager à Marseille. Et l'international chilien confirme son talent, notamment grâce à une excellente seconde partie de saison. Et Bixente Lizarazu estime même qu'Alexis Sanchez est le joueur idéal pour le projet de jeu d'Igor Tudor.

Lors du précédent mercato estival, l'OM a frappé très fort en recrutant Alexis Sanchez qui s'était libéré de son contrat avec l'Inter Milan. Et l'international chilien n'a pas manqué de s'imposer comme un joueur clé à Marseille. Bixente Lizarazu estime même que c'est le joueur idéal pour Igor Tudor.

L'INFO DU JOUR pic.twitter.com/1DqudddgDO — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

«Il correspond au jeu d'Igor Tudor»

« Il correspond au jeu d'Igor Tudor. Il s'adapte parfaitement au jeu de Tudor, c'est le plus important. Il est ultra efficace et décisif depuis le début de la saison. Il travaille pour l'équipe, c'est un leader dans le combat. Il emmène et porte son équipe. Je trouve qu'il complète parfaitement la façon de jouer de Tudor », assure l'ancien joueur de l'OM au micro de Téléfoot .

« Il nous fait du bien, c’est un super joueur»