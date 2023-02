L’OM écœure le PSG, il retourne sa veste

Arthur Montagne

Mercredi soir, le PSG est tombé au Vélodrome en Coupe de France contre l’OM (1-2). Le club phocéen a impressionné et Igor Tudor fait clairement taire les critiques. A commencer par Jérôme Rothen qui reconnaît que le coach de l’OM lui a fait changer d’avis, comme c’est le cas de la plupart des fans marseillais.

Avant même le début de la saison, l’OM a fait parler. Et pour cause, malgré une belle saison, Jorge Sampaoli a décidé de quitter ses fonctions, rapidement remplacé par Igor Tudor. Le technicien croate a suscité de nombreux doutes à son arrivée, mais force est de constater qu’il fait taire les critiques, surtout après la victoire contre le PSG. Jérôme Rothen admet donc son erreur.



«C'est couillu ce qu'a fait Igor Tudor»

« Mercredi, on a vu une équipe qui a des principes de jeu très clairs avec une prise de risque énorme. C'est couillu ce qu'a fait Igor Tudor. Valentin Rongier en défense centrale, c'est un choix d'homme, mais le système reste quasiment le même. Ça bouge tellement, ils prennent beaucoup de risques. Ils bouffaient de l'énergie, ils avaient un coeur énorme », assure l’ancien joueur du PSG au micro de RMC avant de poursuivre.

«J’avais des doutes»