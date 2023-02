L’OM vend la mèche, Mbappé va tout rafler

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé seulement de 24 ans, Kylian Mbappé figure, déjà, comme l'un des meilleurs joueurs de la planète, aux côtés d'un certain Erling Haaland (Manchester City). Pour Jean-Pierre Papin, nouveau conseiller de Pablo Longoria à l'OM, les deux buteurs sont partis pour écrire l'histoire, comme l'ont fait Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Une page va se tourner dans les prochains mois. Agés respectivement de 38 et 35 ans, Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) et Lionel Messi (PSG) profitent de leur dernier moment sur le terrain. Dans très peu de temps, le football dira adieu à ses porte-étendards, à ses légendes. Mais qu'il se rassure, la relève est assurée. A seulement 24 ans, Kylian Mbappé s'affirme comme le nouveau visage de ce sport, aux côtés d'Erling Haaland, inarrêtable sous le maillot de Manchester City cette saison.





Le PSG en pleine crise, c’est la fin pour Mbappé https://t.co/3bciGrNZUy pic.twitter.com/HACskWEBqE — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Papin fonde de solides espoirs sur Mbappé

Cette rivalité devrait marquer la prochaine décennie. Nouveau conseiller sportif de Pablo Longoria à l'OM, Jean-Pierre Papin estime que Mbappé et Haaland devraient tout rafler dans les années à venir. « Les résultats, le palmarès, c’est ce qui va faire la différence. Mais la lutte entre Haaland et Mbappé va être magnifique » a déclaré le responsable marseillais dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche.

Le père d'Haaland avait évoqué la rivalité avec Mbappé