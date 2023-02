Énorme inquiétude, l’OM retient son souffle

Arnaud De Kanel

Difficile vainqueur de Clermont ce samedi soir (0-2), l'Olympique de Marseille a renoué avec la victoire en championnat, une semaine après avoir chuté face à l'OGC Nice. La belle soirée marseillaise fut malgré tout entachée par la blessure de Samuel Gigot. L'Avignonnais est sorti à la mi-temps et Igor Tudor attend le verdict des médecins.

Dans une soirée bien particulière, l'OM est venu à bout de Clermont et a repris sa deuxième place au classement. La nuit clermontoise n'a pas réussi à Samuel Gigot. Héroïque trois jours plus tôt face au PSG où il avait muselé Leo Messi, le défenseur central a été contraint de laisser ses partenaires à la mi-temps. Les images sont inquiétantes mais Igor Tudor veut y croire.

Samuel Gigot s’appuie sur deux membres du staff médical pour sortir. #TeamOM pic.twitter.com/Nol9EoEB8o — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) February 11, 2023

Gigot sort blessé

Après un contact avec le Clermontois Aïman Maurer qui lui est retombé dessus suite à une frappe lors de la dernière action de la première période, Samuel Gigot ne s'est pas relevé. Le guerrier avignonnais sortait ensuite du rectangle vert en boitant sérieusement, épaulé par deux membres du staff marseillais. Les images ne présagent rien de bon mais Igor Tudor n'est pas défaitiste.

«On espère que ce n’est pas quelque chose de sérieux»