«Il m’a fait rêver» : Il est tombé amoureux de la nouvelle star de l'OM

Hugo Chirossel

Impressionnant depuis le début de la saison, et notamment après la reprise post-Coupe du monde, Alexis Sanchez rend de précieux services à l'OM depuis sa signature. Ce dernier a d’ailleurs inscrit un doublé samedi soir face à Clermont (0-2). Invité à donner son avis sur ses prestations depuis son arrivée à Marseille, Thierry Henry a avoué être totalement sous le charme du Chilien.

Auteur de 13 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Alexis Sanchez a mené l’OM à la victoire samedi soir sur la pelouse de Clermont (0-2). Au-delà de ses statistiques, le Chilien impressionne par son état d’esprit. À 34 ans, l’ancien joueur d’Arsenal ne se ménage pas et se fond parfaitement dans le système d’Igor Tudor.

« Je l’ai vu à Arsenal, il me faisait rêver »

« Franchement, je l’ai vu à Arsenal, il me faisait rêver, il m’a fait rêver. J’ai toujours aimé son envie, presser… », a déclaré Thierry Henry au sujet d’Alexis Sanchez, sur Prime Vidéo . « On sait qu’il a la qualité, mais quand je l’ai vu à l’Inter, je me suis dit : ah, il commence à accuser le coup un petit peu quand même. Et là à Marseille, je sais que l’équipe va vers l’avant, que c’est un peu plus facile quand tout le monde est proche pour aller presser. Mais vraiment ce qu’il fait, jouer tout seul devant, courir, parler aux mecs… »

« C’est des exemples que t’es obligé de suivre »