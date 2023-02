«Une honte» : Une polémique éclate à l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ruslan Malinovskyi et son épouse se sont emportés au lendemain du match opposant l’OM à Clermont (2-0). Un commentateur étranger suscite en effet la polémique après avoir notamment qualifié le milieu offensif ukrainien de « Russe », alors que la guerre continue de faire rage dans le pays natal du joueur, près d'un an après le début de l'invasion russe.

Ruslan Malinovskyi n’aura pas mis longtemps avant de parfaitement s’intégrer dans le système l’OM. Depuis son arrivée en provenance de l’Atalanta, l’international ukrainien a participé à 8 rencontres sous le maillot phocéen, avec un total de deux buts, dont une réalisation face au PSG (2-1) encore dans toutes les mémoires marseillaises. Ce samedi, Igor Tudor avait donc décidé de faire à nouveau confiance à Ruslan Malinovskyi pour affronter Clermont.

La colère du clan Malinovskyi

Diffusée à l’international, la rencontre fait aujourd’hui l’objet d’une polémique. Les commentateurs de BeIN SPORTS Mena ont en effet qualifié l'Ukrainien de « Russe » et se sont lâchés au moment d’un coup franc tiré par la recrue hivernale de l’OM. « Le ballon est presque arrivé à Moscou, il ressemblait à un Spoutnik », a lâché l’un d'eux, relayé par RMC . Une sortie qui a forcément fait réagir Ruslan Malinovskyi et son entourage, alors que la guerre continue de faire rage en Ukraine, près d'un an après le début de l'invasion russe.

What's up, @PhilSchoen, @beINSPORTSUSA' — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 12, 2023

« Ces personnes incompétentes ne devraient pas faire de commentaires sur de tels matches »