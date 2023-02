PSG : Zidane sort du silence, le Qatar se frotte les mains

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant toujours la priorité absolue du Qatar pour le poste d’entraîneur du PSG, Zinedine Zidane pourrait profiter de la crise sportive actuelle et de l’avenir incertain de Christophe Galtier pour reprendre le club de la capitale. Et l’ancien technicien du Real Madrid fait une grande annonce sur son cas personnel.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Zinedine Zidane était le choix numéro un du Qatar pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, mais l’entraîneur français avait recalé Doha pour privilégier l’équipe de France. Didier Deschamps a finalement prolongé à la tête des Bleus après la Coupe du Monde, et la piste Zidane revient avec insistance depuis quelques jours au PSG.

Le PSG en crise, Zidane évoqué

En effet, le club de la capitale traverse une grosse crise sportive avec déjà cinq défaites toutes compétitions confondues depuis le début de l’année 2023, et une élimination contre le Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions pourrait même provoquer le renvoi de Christophe Galtier à en croire les dernières révélations du Parisien et RMC Sport . Et ces mêmes sources sont unanimes : Zinedine Zidane reste la grande priorité du PSG pour le remplacer.

« Ça peut aller très vite »