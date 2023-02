Le mercato du PSG a viré au fiasco, voilà pourquoi

Pierrick Levallet

En arrivant au PSG, Luis Campos était très attendu pour le mercato parisien. Mais le recrutement du club de la capitale a viré au fiasco, notamment cet hiver où personne n'a rejoint les rangs de Christophe Galtier malgré ses nombreuses pistes activées. Des échecs qui pourraient s'expliquer par des contraintes financières liées au fair-play financier.

Arrivé au PSG pour remplacer Leonardo et se charger du mercato, Luis Campos a vu de grands espoirs être placés en lui. Il faut dire que le Portugais a une bonne réputation en Europe, celle d’un formidable dénicheur de talent. Tout le monde en attendait donc beaucoup de lui dans le recrutement du PSG. Cependant, Luis Campos a déçu. Ses recrues estivales peinent à réellement s’imposer. Et cet hiver, il n’a attiré personne dans la capitale, malgré son intérêt notable pour Rayan Cherki et Hakim Ziyech après le départ de Pablo Sarabia. Le mercato du PSG a viré au fiasco cette saison. Mais le conseiller football parisien ne serait peut-être pas totalement responsable de cet échec.

«Il n’y a pas d’offre» : L'énorme annonce sur le mercato du PSG https://t.co/Y0qU61rlvp pic.twitter.com/unEpo7vmBX — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

Le fair-play financier a plombé le PSG

Comme le rapporte RMC Sport , Luis Campos aurait été freiné par le fair-play financier dans son mercato. L’été dernier comme cet hiver, le conseiller football parisien n’aurait pas été totalement libre d’organiser le recrutement du PSG à cause d’éventuelles sanctions. En septembre dernier, après le mercato estival, il expliquait d’ailleurs s’être bridé à cause de l’aspect économique.

«La priorité a été le filtre économique, pour moi c'est très clair»