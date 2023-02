Il l’affirme, Cristiano Ronaldo l’a poussé dehors

La rédaction

Cristiano Ronaldo a rejoint le club saoudien d’Al Nassr après la Coupe du monde, tandis que Vincent Aboubakar lui, a justement quitté le club pour rejoindre Besiktas en Turquie. Interrogé sur son départ du club saoudien, le Camerounais confie que Cristiano Ronaldo a indirectement précipité son transfert. Aboubakar révèle d'ailleurs sa discussion avec Rudi Garcia.

Le mois de janvier ressemblait fortement à une partie de chaises musicales du côté d’Al Nassr. Vincent Aboubakar, attaquant titulaire à l’époque, avait été contraint de rejoindre Besiktas après la signature extrêmement médiatisée de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Dans le Championnat saoudien, le règlement limite le nombre d'étrangers par club, et l'arrivée du quintuple Ballon d'Or a poussé Al Nassr de se séparer du Camerounais qui raconte pour l’émission de Canal + Talents d’Afrique , les coulisses de son départ.

La révélation d’Aboubakar sur l’arrivée de Cristiano Ronaldo

L’international Camerounais s’est donc exprimé sur les raisons de son départ d’Al Nassr. Ce dernier révèle notamment la façon dont Rudi Garcia lui a gentiment montré la porte après la signature de Cristiano Ronaldo : « Quand Cristiano est arrivé, l’entraîneur (d’Al Nassr), Rudi Garcia, m’a appelé dans son bureau et m’a dit que normalement un joueur international doit partir, c’est soit moi, soit Jaloliddin Masharipov [d’Ouzbékistan], soit moi, soit Pity. Je lui ai dit que je voulais déjà partir avant et, honnêtement, comme Cristiano arrivait, mon temps de jeu serait réduit et il valait mieux que je parte » .

Aboubakar lucide sur sa situation