Il fait mieux que Mbappé, l’OM l’attend

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois très actif cet hiver, l’OM en a notamment profité pour lâcher 32M€ pour le transfert de Vitinha qui débarque en provenance de Braga. Et pourtant, le club phocéen semble s’intéresser à Falorin Balogun, meilleur buteur de Ligue 1 devant notamment Kylian Mbappé. Un transfert qui ferait plaisir aux Marseillais.

Cet hiver, l’OM n’a pas chômé sur le mercato lâchant notamment 32M€ pour recruter Vitinha. Et pourtant, Pablo Longoria scruterait toujours le marché pour dénicher un attaquant puisque le nom de Falorin Balogun revient du côté du club phocéen ces derniers jours. Un profil qui plait au journaliste Jean-Charles de Bono.

L’OM veut s’attaquer à un gros buteur, la réponse est sans appel https://t.co/ELph5brfgt pic.twitter.com/elSbz0XWDQ — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

Balogun suivi par l’OM ?

« Meilleur buteur du championnat de France, 15 buts avec Reims en plus. Ca veut dire qu’Arsenal le surveille avec grande attention. J’aurai bien aimé qu’il vienne à l’OM. En plus je l’avais cité en début d’année mais aujourd’hui je pense que c’est impossible. A part si le joueur a une vraie envie de rester en France et de venir à l’OM », assure-t-il pour Football Club de Marseille avant d’évoquer plus en détails cette piste.

«J’aurai bien aimé qu’il vienne à l’OM»