Révolution au PSG, la presse italienne en rajoute une couche

Axel Cornic

La récente défaite face au Bayern Munich semble avoir donné le top départ à la traditionnelle crise hivernale du Paris Saint-Germain. Forcément, Christophe Galtier est l’une des principales cibles des critiques et certains parlent déjà d’un départ imminent en cas d'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

L’été dernier, un tout nouveau projet nous a été vendu, porté par le duo Luis Campos et Christophe Galtier. Il n’a fallu attendre que quelques mois avant que les premiers doutes ne fleurissent et ce début d’année 2023 assez catastrophique pourrait déjà avoir raison des deux nouveaux boss du PSG.

En Italie, on parle déjà de Mourinho au PSG

D’après les informations de Tuttosport , les problèmes au PSG nt rapidement traversé les frontières et seraient arrivés à l’oreille d’un certain José Mourinho. Actuellement à l’AS Roma, le Portugais est un proche de Campos et a souvent été lié au PSG depuis l’arrivée de QSI en 2011.

Aucun contact avec Campos

Nous vous avons toutefois révélé sur le10sport.com que Galtier n’est pas en discussion pour le moment et surtout, qu’il n’y pour le moment aucun contact entre Campos et Mourinho. La piste Thomas Tuchel, également évoquée récemment, n’est pas d’actualité non plus.