Dans le vestiaire du PSG, on envoie un très beau message à Zidane

Depuis l'annonce de la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026, Zinedine Zidane est à la recherche d'un club. Pour autant, il ne semble pas pressé, lui qui est devenu l'ambassadeur de l'écurie de Formule 1 Alpine. Son nom est très souvent cité au PSG comme potentiel remplaçant de Christophe Galtier, et il a reçu les éloges d'un joueur parisien : Achraf Hakimi.

L'aura de Zinedine Zidane n'est plus à prouver, lui qui a réussi à maintes reprises à gérer le vestiaire du Real Madrid, considéré comme l'un des plus compliqués, car de nombreux coachs s'y sont cassés les dents. Tout cela vient du fait des stars et égos qu'il y a dans le vestiaire. Au PSG, il semble y avoir le même problème, ce qui fait de Zidane le successeur idéal de Christophe Galtier. Et dans le vestiaire, il a déjà des soutiens.

Pour Mbappé, c'est une légende

L'un des leaders du vestiaire parisien, Kylian Mbappé était déjà venu à la rescousse de la légende française, Zinedine Zidane. C'était lors des propos déplacés de Noël Le Graët qui avaient eu raison du Breton avec sa mise en retrait de la présidence de la FFF. Kylian Mbappé avait alors tweeté : « Zidane c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende... » Par ailleurs, l'une des conditions pour que Zidane signe au PSG serait que le natif de Bondy reste à la capitale...

« Merci à Zidane »