Deschamps offre deux transferts au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG fera le forcing pour recruter de nouveaux éléments offensifs et compenser l'échec connu cet hiver. Dans cette optique, Luis Campos aurait déjà ciblé plusieurs profils dont deux récemment lancés en équipe de France par Didier Deschamps, à savoir Randal Kolo Muani et Marcus Thuram. Le second serait le plan B du premier.

Cet hiver, le PSG a tout tenté pour recruter un élément offensif, en vain. Après le départ de Pablo Sarabia, les pistes menant à Rayan Cherki, Malcom et surtout Hakim Ziyech ont été étudiées, mais personne n'est arrivé ce qui a donc affaibli le secteur offensif parisien. Mais Luis Campos prépare déjà le mercato estival.

Un attaquant de l’équipe de France fait rêver le PSG, Mbappé jubile déjà https://t.co/zaarjyUuZC pic.twitter.com/kCn6nypRdE — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

Le PSG rêve de Kolo Muani

Dans cette optique, la priorité se nomme Randal Kolo Muani d'après les informations de L'EQUIPE du Soir . Auteur de 15 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues, l'attaquant de l'Eintracht Francfort surfe sur sa très bonne Coupe du monde. Mais la concurrence de Manchester United risque de faire grimper les enchères puisque son transfert pourrait avoisiner les 80M€.

Thuram en plan B ?